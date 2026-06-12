Wyoming afirma que PP y Vox "son los Marie Kondo de la política": "Han tirado a la basura los derechos de los migrantes"

Tras hablar el PP de políticas migratorias ordenadas, El Gran Wyoming destaca que es como decir 'yo no soy racista, soy ordenado"': "En Extremadura, PP y Vox han pactado retirar subvenciones a las asociaciones que trabajen con migrantes porque son ordenados".

Sandra Sabatés destaca en el plató de El Intermedio que "el discurso del papaen favor de los migrantes choca contra la política actual de las derechas españolas, especialmente, contra los Gobiernos de PP y Vox que han implantado esa prioridad nacional".

Preguntado por ello, en su toma de posesión, el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco ha afirmado que no va a entrar en "ese tipo de debates" y ha afirmado que comparte "de la a a la z todas las reflexiones que ha hecho el santo padre, que han sido muy aguadas e intensas". "No las voy a valorar, simplemente compartirlas como creyente", ha asegurado Mañueco. A lo que El Gran Wyoming ha respondido en el plató de El Intermedio: "Acabáramos, Mañueco comparte el mensaje del papa como creyente, pero como presidente 'ya tal'".

Por otro lado, también se ha preguntado a Ester Muñoz, portavoz de PP en el Congreso, sobre cómo casa su defensa del papa con los acuerdos de PP y Vox en materia migratoria. "La dignidad humana está por encima de todo y, por supuesto, a cualquier persona que llega en la naturaleza que sea a nuestro país hay que acogerle dignamente", ha asegurado Muñoz, que ha criticado que "otra cosa es cómo los gobiernos controlan los flujos migratorios y si las políticas migratorias tienen que ser con caos, favoreciendo mafias, que es lo que hace el Gobierno".

Tras escucharla, El Gran Wyoming ironiza: "Nada de políticas migratorias con caos, es mucho mejor las políticas migratorias ordenadas, es un nuevo término en el sentido, 'yo no soy racista, soy ordenado"'. "Es lo que hace el PP y Vox", asegura el presentador, que recuerda que "en Extremadura han pactado retirar las subvenciones a las asociaciones que trabajen con migrantes y en Castilla y León solo atenderán a los migrantes irregulares en casos de urgencia vital porque son ordenadísimos".

"Son los Marie Kondo de la política", afirma Wyoming, que destaca que "por eso han hecho limpia y han tirado a la basura los derechos de los migrantes".

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