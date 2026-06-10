Sandra Sabatés expone que "se necesitarían 10.000 millones de euros" para climatizar los centros públicos españoles

Muchos centros de todo el país están sufriendo la subida de temperaturas que, en algunos casos, supera los 35 grados. Tan solo un 1% de los centros públicos de nuestro país cuentan con aire acondicionado o climatización.

Asociaciones de familias, profesores y médicos han denunciado el excesivo calor que sufren los estudiantes en los colegios e institutos de todo el país debido a la falta de climatización. Para comprobar esta situación, El Intermedio se ha trasladado hasta un aula.

Sandra Sabatés expone que "según la Confederación de la Enseñanza Pública, de los 19.338 centros públicos de España, apenas el 1% dispone de aire acondicionado o climatización completa". Sabatés indica que esto se debe a que, en su mayoría, fueron construido en tiempos en los que no se alcanzaban las temperaturas que sufrimos a día de hoy.

"Expertos en arquitectura escolar estiman que, para solucionar este problema, se necesitarían inversiones cercanas a los 10.000 millones de euros", añade. Aunque la titularidad de estas infraestructuras es autonómica y municipal, el Gobierno ha anunciado que se destinarán 200 millones de euros a mejorar la eficiencia energética de los centros.

"Pamplinas, el calor en junio es lo más normal del mundo", le dice el Gran Wyoming, "si tienes calor te abanicas o le pones dos positivos al repetidor a cambio de que te abanique". La presentadora expone que Andalucía es el territorio más expuesto y las excesivas temperaturas en las aulas "llevan años siendo objeto de debate político".

Pero las altas temperaturas también afectan a centros públicos de Madrid o Murcia e incluso territorios del norte, como Asturias o País Vasco. Las temperaturas han llegado a superar los 35 grados, "por eso asociaciones y sindicatos exigen que los centros públicos no pasen de los 27 que no debe superar ningún espacio sedentario de trabajo", indica Sandra.

"¡No aguantáis nada!", replica Wyoming, "en mi colegio no teníamos aire acondicionado, ni calefacción. Si tenías calor te abanicabas y si tenías fríos te calentaba el padre Anselmo a hostias". Estas opiniones son compartidas por algunos políticos madrileños.

Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso que en la asamblea madrileña dijo que estamos en una ola de calor, como es habitual en estas fechas. Mariano de Paco, por su parte, ha afirmado que el cursó la EGB en Murcia y que aquí está. "Veis como no es para tanto, estos señores no se quejan tanto", concluye Wyoming.

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