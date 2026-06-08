La extrema derecha sitúa al papa como cómplice de Sánchez y carga contra él por su postura sobre la inmigración: "Que vaya a dialogar a La Meca"

Entre líneas La xenofobia se ha desplegado en las redes por los discursos de León XIV en favor de la ayuda a los migrantes durante su visita en Madrid.

Los discursos del papa durante su visita a España han generado controversia, especialmente entre la ultraderecha, que rechaza sus principios sobre inmigración. Las críticas en redes sociales son inmediatas y a menudo hostiles. Algunos usuarios consideran sus palabras como propaganda o un espectáculo, sugiriendo que hay un pacto con el gobierno español. Las críticas se centran en que el papa promueve la acogida y el diálogo con el islam, pero no aplica estos principios en el Vaticano. Se le acusa de promover la inmigración ilegal en Europa mientras no ofrece asilo en Roma, lo que alimenta la percepción de hipocresía.

Los discursos del papa en su visita a España están dando mucho de qué hablar, sobre todo entre la ultraderecha, que rechaza los principios de León XIV sobre la inmigración y lo hacen notar en redes sociales. Sus respuestas al pontífice llegan casi antes que el amén y, muchas veces, cargadas de odio.

"Vete a tomar por culo 'papa'", escribe un usuario en X. Para unos, las palabras de León XIV son pura propaganda, para otros, un capítulo más del llamado "show del papa". "Lo tienen todo pactado Sánchez y el papa", comenta un usuario; mientras otro reprocha que es "más adoctrinamiento para que traguemos con la inmigración".

Casi todos los caminos llevan al mismo sitio: al Vaticano. Porque si habla de acogida, le piden que sea él quien acoja porque "allí va a destacar entre tanto blanco"; y si habla de integración, le enseñan los muros. "El papa tiene estos muros en el Vaticano para que puedan entrar tranquilamente miles de inmigrantes musulmanes y poder dialogar en paz con ellos", ironizan.

Si habla de diálogo con el islam, le preguntan por qué no se va a predicar a La Meca, añadiendo además el insulto de "cacho cabrón". Unas críticas repetidas una y otra vez de que exige para Europa lo que no aplica en Roma.

"Mientras que los ilegales se enfrentan a penas de cárcel por entrar ilegalmente en el Vaticano, este papa yankie promueve la inmigración ilegal en el resto de Europa. Qué mala elección es!", esgrimen.

Lo mismo ocurre con, lo que dicen, es una solidaridad que no practica. "El papa llama al diálogo con el islam, se rodea de cayucos en su ceremonia de despedida mientras en el Vaticano no dan asilo a ningún refugiado y menos aún acogen musulmanes".

Si no, siempre se puede acudir al refrán: "El refranero español es sabio: por la caridad entra la peste". Porque en estas redes, hablar de inmigración puede convertir al papa en muchas cosas. Incluso en un enemigo.

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