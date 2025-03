Wyoming advierte a Europa: "Trump no tiene amigos, sino intereses, y nosotros no le interesamos en absoluto"

El Gran Wyoming comenzó el último programa de El Intermedio recordando cómo, de niño, soñaba con ser americano. "Tenía tanta obsesión con Estados Unidos que iba con un sombrero de cowboy... Suena absurdo, pero para mí y para todos los de mi generación, todo lo americano era guay e incluso bueno", comentó el presentador.

Estados Unidos era visto como "el aliado perfecto", un país que se dedicaba a extender la democracia y la justicia por el mundo. Sin embargo, con el tiempo, Wyoming fue descubriendo la otra cara de esa nación: "A veces también se dedicaban a organizar golpes de Estado, invasiones criminales y guerras injustas e ilegales", criticó.

A pesar de ello, Europa siguió confiando en la potencia norteamericana como un socio estratégico. No obstante, según Wyoming, esta percepción cambió "este fin de semana", cuando el mundo entero pudo comprobar "cómo se las gasta el Gobierno americano cuando un país no se pliega a sus deseos".

El presentador se refería a la reciente reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, donde "el presidente ucraniano fue humillado en público por Trump y su vicepresidente". Una escena que Wyoming calificó como "una verdadera encerrona".

Tras este episodio, el presentador lanzó una dura advertencia: "Estados Unidos ya no es un aliado fiable. Ni de Ucrania ni de ningún país europeo. El Gobierno de Trump no tiene amigos, sino intereses, y nosotros no le interesamos en absoluto. Los europeos estamos solos y cuanto antes abramos los ojos, mejor", reflexionó.