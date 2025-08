Thais Villas charlaba con María Aperador, experta en ciberseguridad, para saber si son reales o no algunos mitos entorno a la seguridad en la red y las estafas a través de la red. La primera pregunta se centraba en saber si las aplicaciones "nos escuchan".

Como aclaraba Aperador, esto es verdad "siempre y cuando hayamos activado el micrófono en las aplicaciones". La experta recomendaba revisar los ajustes de cada app para saber qué permisos habíamos concedido. En cuanto a los asistentes virtuales, María contaba que ella había solicitado a Amazon que enviara todos los archivos de voz de las peticiones que habían hecho al aparato.

"Me di cuenta que había un montón de clips de audio que no eran peticiones", señalaba. La joven decidió enseñar a la gente cómo borrar esos archivos y pedir que no se registraran. Pero, como indicaba, Amazón había quitado esa opción "porque lo quieren para entrenar a la IA". "Si quieres borrarlo te quedas sin dispostivo", afirmaba, muy crítica, "me pareció fortísimo".

Thais preguntaba abiertamente a la experta en ciberseguridad qué diría a los padres que suben fotos de sus hijos a las redes sociales. "Es un tema delicado", respondía ella, "soy muy tajante y digo que no suban absolutamente nada de los niños". "Se habla de la 'Dark web' y no hace falta irse tan lejos", añadía.

La experta ponía como ejemplo los grupos de Telegram en los que se difunden imágenes de menores. "Ese contenido lo consiguen a travéds de los perfiles de los padres o haciendo ellos mismos la foto", explicaba. Además, exponía que ya están utilizando la IA para desnudar a menores usando fotos de menores reales. "Hemos visto cosas horribles, yo no subiría absolutamente nada", afirmaba.

Otros de los grandes problemas actuales son las estafas bancarias. "Estamos viendo estafas muy elaboradas con IA que no podemos detectar a simple vista", exponía. "Para prevenir esto recomendabmos tener una palabra calve con tu familia", recomendaba, "estamos llegando a esos puntos ya".

Aperador indicaba que al ver un mensaje que hace sospechar es necesario pensar y usar el sentido común. Como exponía, "ahora tenemos incontinencia 'clical', le damos clic a todo". "Cuando recibimos un mensaje y nos despierta una emoción, es que está intentando jugar con nuestras emociones, intentando manipular", añadía. Y por último, recomendaba hacer siempre dobles comprobaciones.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.