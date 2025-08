'Abascal' explica a Wyoming cómo trabaja día a día en su partido: "Soy patriota, pero en horario de oficina"

El Intermedio tira de hemeroteca para recordar el momento en que el humorista e imitador Raúl Pérez se metió en la piel de 'Santiago Abascal'. El líder ficticio de Vox llegaba al plató con muchas ganas de hablar sobre el llamamiento que hizo para protestar frente a la sede del PSOE en Ferraz e incitar a la Policía a desobedecer al Gobierno.

Wyoming no tardó en ponerle en aprietos con una pregunta directa: "¿No le parece una irresponsabilidad, una llamada a la rebelión?". 'Ábascal' lo tenía claro y aseguró que "para nada" era lo que insinuaba el presentador de El Intermedio.

"No hay mayor acto de responsabilidad que hacer frente a las fuerzas de seguridad secuestradas por el Gobierno ilegítimo. Unos cuerpos que están usando la violencia contra el pueblo", reivindicó el personaje. Y añadió que lo único que estaba haciendo era "puto defender España".

El presentador no dejó pasar la contradicción y le reprochó que, para no gustarle el independentismo, hablaba "tan mal de la Policía como si fuera un líder de los CDR", una comparación que a 'Abascal' le pareció "insultante". Según el 'líder de Vox' su papel en las protestas de Ferraz, no tiene "nada que ver con ese tipo de terroristas".

"¿Se va ahora a seguir protestando?", le preguntó Wyoming. El líder de Vox, fiel a su estilo, respondió: "Soy patriota, pero en horario de oficina. Ahora me voy a casa con el libro de Olona, con algo tendré que encender la chimenea".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.