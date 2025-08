Isma Juárez toca un dron que vale "millones" en un buque del CSIC y lo compara con una roomba

El Intermedio recupera la visita de Isma Juárez al 'Odón de Buen', un barco de investigación oceanográfica del CSIC. Allí le recibía Jordi Sorribas, director de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC. "La subida al barco ya me ha impresionado, he sentido que estoy haciendo algo importante", confesaba el reportero.

Como explicaba el investigador a Juárez, acababa de volver de una investigación en la Antártida. Como indicaba Sorribas, el buque está preparado para trabajar en ese medio. "Es capaz de romper el que llamamos hielo joven y apartar los bloques sueltos", añadía.

Después, entraban a su interior para poder recorrer sus diferentes estancias. En una de ellas había un dron que, como indicaba el director, "cuesta millones". "Puede bajar a 6.000 metros, es un dron pero no puedes controlarlo remotamente", indicaba, "tienes que confiar que salga a la superficie". "Es como una roomba o un adolescente cuando salía las primeras noches de fiesta", comparaba Isma.

El reportero también charlaba con Alejandro Marín, capitán del buque. El reportero se interesaba por los diferentes botones y palacas presentes en el cuadro de mando. Como indicaba Alejandro, todos aquellos botones rojos y con tapa solo se pueden pulsar cuando hay problemas.

Alejandro señalaba un botón que pararía la propulsión del barco. "Es el freno de mano", resumía Juárez. El capitán permitía a Isma tocar un botón. Aunque al principio el reportero no confiaba, al apretarlo descubría que era la bocina.

"Me da rabia que una persona que lleva un barco así sepa que me va a hacer gracia hacer sonar la bocina...es muy ofensivo para mí", se 'lamentaba' Juárez. Después, iban hasta el mirador pero, debido a que el barco estaba parado, Isma pedía entonces al equipo de grafismo de El Intermedio poner unas ballenas. "Hoy he acercado la ciencia a los españoles", concluía Juárez.

