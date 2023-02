En plena polémica por la subida de sueldo de Antonio Garamendi, Andrea Ropero se ha acercado hasta el hotel Ritz de Madrid, donde se celebraba un desayuno informativo de la CEOE con empresarios, para conocer su opinión sobre temas como la subida del salario mínimo o la propuesta de los sindicatos de abrir un debate sobre los sueldos máximos.

Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE, señala que las recientes palabras de la ministra Ione Belarra son de "una actitud muy hostil hacia los empresarios" y defiende el sueldo de Garamendi: "Es un 3%, no sé si eso es una subida altísima".

Por su parte, otro de los vicepresidentes de la patronal, Lorenzo Amor, asegura que "no estamos en un momento donde los ciudadanos tienen que llevar una matrícula diciendo lo que ganan" y explica, sobre un hipotético debate sobre los salarios máximos, que "no me gustan los topes ni por abajo ni por arriba", a lo que añade que "yo, el salario mínimo, lo habría subido más en alguna comunidad y en otra no tanto". El reportaje completo, en el vídeo sobre estas líneas.