Vicente, comparte piso a los 60 con un alquiler asequible gracias a una ONG: "Te sientes acompañado para cualquier cosa"

Andrea Ropero profundizaba en este vídeo, que ahora recupera El Intermedio, en la iniciativa 'Hogares comunes', que ofrece a personas de más de 60 años con pocos ingresos la posibilidad de compartir piso con un alquiler asequible.

Andrea Ropero profundizó en una iniciativa que arroja esperanza entre tanta desesperación provocada por la crisis de la vivienda: 'Hogares Compartidos'.

Se trata de una ONG que atiende a decenas de personas cada año con el objetivo de combatir la soledad no deseada. Lo hace a través de la oferta de pisos compartidos a personas mayores de 60 años con bajos ingresos.

La reportera de El Intermedio tuvo la oportunidad de visitar uno de estos hogares compartidos y hablar con dos de sus inquilinos: Pepita, de 80 años, y Vicente, de 63.

Pepita explicaba que tiene una pensión de viudedad de 800 euros y que no podía afrontar el coste actual de los alquileres, pues se encontraba ante una tesitura de "o comes o pagas".

Su casera le echo del piso en el que vivía, un caso similar al de Vicente, que reconocía que se vio obligado a compartir piso: "Salir de la habitación y ver que no es tu casa y no estás tú solo, te sientes un poco raro".

Una sensación que, señalaba, le duró muy pocos días y a la que ahora le encuentra más ventajas que inconvenientes: "Te sientes acompañado para cualquier cosa y si hay algo que te sientes impotente de hacer, ellos te sacan del atolladero", afirmaba.

Sobre los típicos conflictos de compartir piso, Pepita contaba que la limpieza corre a cargo de una persona que tienen contratada, mientras que las baldas de la nevera están repartidas.

De hecho, Pepita apuntaba que en este piso se encuentra tan "arropada" que ni se le pasa por la cabeza irse a vivir sola: "¿Qué podría ser de mi? Con tanta edad, si me da una cosa o me mareo", señalaba esta mujer, mientras que su compañero de piso también aseguraba que "no daría un paso atrás".

Pepita agradece la labor de 'Hogares compartidos', que para ella ha significado "una nueva vida".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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