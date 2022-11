"En Perú no solo se disfrazan de superhéroes, encima ejercen de superhéroes", comenta Dani Mateo, que analiza la redada protagonizada por el 'Escuadrón Verde', un grupo especial de la Policía de Lima que aprovechó el día de Halloween para disfrazarse de 'Los Vengadores' y detener a un grupo de narcotraficantes.

Sin embargo, esta no era la primera vez que el 'Escuadrón Verde' se 'camuflaba' para hacer una redada. El colaborador de El Intermedio también muestra cómo se disfrazaron de Papá Noel y sus elfos durante una detención en Navidad: "Solo espero que a los delincuentes no les dé por empezar disfrazarse de supervillanos, porque ya ha dicho la tienda de disfraces que para todos no hay", comenta en el vídeo sobre estas líneas.