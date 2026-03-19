Un vecino de San Fernando denuncia el abandono del Gobierno de Ayuso: "Solo quiero que vengan y me dejen la casa como estaba"

18 años después del desastre provocado por la defectuosa construcción de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, Andrea Ropero habla con un vecino afectado que asegura que la Comunidad de Madrid le ofrece 6.200 euros para una reforma de su casa de 27.200.

Andrea Ropero vuelve a San Fernando de Henares, en Madrid, para hablar con algunos de sus vecinos y entender cómo se vive cuando tu vida literalmente se derrumba. Hace 18 años, la construcción defectuosa de la línea 7B de Metro provocó que muchas viviendas tuvieran que ser derribadas y otras muchas quedaran en una frágil situación.

Este último es el caso de David, que vive en una casa plagada de grietas desde 2021. La más significativa, en el salón de su casa, que pasó de estar por debajo del radiador a alcanzar el techo en apenas 15 días que se fueron de vacaciones.

Además de esto, David tiene puertas que han cedido y se abren o no cierran bien, además de desperfectos en la terraza o los azulejos. La solución que le da la Comunidad de Madrid, explica, es "ninguna": "Tenemos presupuestos de empresas de reforma. El mío en este caso son 27.200 euros y la Comunidad Madrid me ofrece 6.200", afirma.

Este vecino cuenta que los presupuestos del Gobierno autonómico se basan en "una lista de arquitectura del Colegio de Arquitectos de Guadalajara" en el que arreglar una ventana cuesta 70 euros: "Cualquier reformista por eso no viene ni a tu casa", comenta.

Muchos de sus vecinos sufren ansiedad o depresión tras perder sus casas. Él, en su caso, admite que tiene miedo ante un futuro que "es incierto para nosotros". "A mí me aseguran que está arreglado, pero ¿que esta arreglado? Si el problema sigue", declara.

David asegura que por luchar por sus derechos les han llamado "de todo", desde "rojos peligrosos" a que quieren "un chalet por la mierda que teníamos". A todos ellos, les responde rotundo: "La mierda que teníamos es nuestra mierda y queríamos solo una vivienda. A los que han derribado la casa, una vivienda digna para ellos y nosotros, en nuestro caso, que vengan y me lo arreglen y me dejen la casa como estaba", sentencia.

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