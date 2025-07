La confesión de una señora de barrio rico a Thais Villas: "A veces veo un pijama que me gusta y no me acuerdo de todos lo que tengo"

En una entrega de 'Barrio rico y barrio obrero', Thais Villas preguntó a unos y otros vecinos por su 'look' para estar por casa, encontrando todo tipo de estilos y presupuestos, desde los looks cutres o el siempre recurrido chándal, hasta un hombre que tenía unos zapatos de 400 euros solo para estar por casa.

Pero ¿cómo son sus pijamas? Una mujer de barrio obrero explicaba que lleva uno de franela "cómodo", mientras que en el barrio rico otra señora se decanta por "pijamas monos de tienda de lencería".

Esta vecina reconocía ser "una exagerada" con los pijamas, pues admitía a Thais que podía llegar a tener hasta ocho pijamas: "A veces veo uno que me gusta y no me acuerdo de todos lo que tengo", afirmaba. De hecho, comentaba que incluso tiene alguno solo para Navidad.

En el barrio obrero, un chico recuerda que, durante ocho años, estuvo durmiendo con una camiseta que le regalaron de la gira de Enrique Iglesias: "Era ponérsela y sueño", aseguraba, mientras Thais le decía que ese estilo "no te pega nada".

Un vecino de barrio rico se decantaba por el algodón para sus pijamas, que según él se lavan cada dos días. Sin embargo, en el caso de las sábanas lo tenía menos claro, pues confesaba que de eso se encarga "la empleada del hogar": "Yo en realidad los electrodomésticos solo los compro", afirmaba.

