Thais Villas visita esta vez un barrio obrero de Madrid para preguntar a los vecinos si entre sus propiedades consta o no una embarcación, aunque esta sea pequeña. La sorpresa se la lleva cuando una vecina comenta la realidad en la que viven muchos madrileños desde hace años.

Los sueldos no llegan para pagar apenas el alquiler, pues imagina para comprar un barco, es la conclusión que sacan los viandantes a los que pregunta la periodista.

"No tengo amigos con barco, es caro. No es para gente mileurista. Yo no llego, con el sueldo que tengo así me pago el alquiler", explica la vecina de barrio obrero mientras se lleva su mano a la frente en señal de agobio. Una respuesta muy sincera que termina causando risa a la colaboradora de El Intermedio.