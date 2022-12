Thais Villas sale a la calle con 'Hablando se enciende la gente', su sección de El Intermedio en la que abre un debate con los ciudadanos sobre polémicos temas. ¿Qué piensan los españoles del Mundial? ¿Hasta qué punto les preocupa la situación de Qatar? ¿Les influye a la hora de ver los partidos? ¿O el fútbol está por encima de todo?

"Nosotros desde aquí poco podemos hacer porque se va a jugar de todas maneras", afirma un hombre sobre el Mundial de fútbol en Qatar, y es que varios de los presentes en el debate se llegan a definir como "yoquis del fútbol". Por su parte, una mujer afirma que le gusta "cuando juega España", pero está "en contra de que se haya hecho en Qatar por los derechos humanos".

Por su parte, un joven recuerda que cuando hace "cuatro años fue en Rusia, que los derechos LGTBI tampoco se respetan mucho, no se dio tanto bombo". Por otro lado, otro joven afirma que "el fútbol es un deporte muy bonito que une a mucha gente y no se puede ver ensuciado por estas cosas". A lo que Thais Villas responde: "Es que se ve ensuciado porque se van a sitios que quizá no deberían irse". Puedes ver el debate al completo en el vídeo principal de esta noticia.