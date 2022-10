Thais Villas se desplaza hasta el centro de Madrid para hablar con los ciudadanos sobre un tema de actualidad: ¿están a favor o en contra de restringir los coches en los centros de las ciudades? ¿son más partidarios de un futuro en bici, patinete y zapatilla o son más de meter al coche hasta en la ducha?

"Estoy a favor de restringir", afirma un señor, una opinión que apoya una joven. Pero, ¿y la gente que no puede coger el transporte público o no le va bien? "Pues que no salga de casa", afirma un señor defensor de restringir el tráfico en las ciudades. "No, eso sí que no", afirma indignada una mujer, que destaca que si alguien se compra un coche será para usarlo. Por otro lado, dos señores afirman rotundamente que "los atascos son patrimonio nacional" como dijo Ayuso. Puedes ver el debate al completo, lleno de momentazos, en el vídeo principal de esta noticia.