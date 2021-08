En esta temporada de El Intermedio, Thais Villas entrevistó a la cantante Samantha Hudson, una inclasificable travesti que arrasa en las redes con sus performance. "Me da mucha rabia tener que demostrar que soy lista para que la gente me ponga en valor", señaló la joven, que insistió en que no tiene que demostrar que es culta ni inteligente para que pongan en valor su trabajo.

Además, la joven de 21 años que se ha convertido en todo un icono queer para la gente de su generación destacó que "no hay nada que más les dé rabia a gente de derechas que ver a alguien que odian adoptando su estética". Samantha Hudson también reflexionó sobre la vida actual: "La vida es absurda, trabajamos para pagar un alquiler de una casa que ni es nuestra". Puedes ver su reflexión al completo en el vídeo de arriba.