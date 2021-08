Durante esta temporada de El Intermedio, Thais Villas ha entrevistado a multitud de famosos en su sección de 'las terracitas'. En el vídeo principal de esta noticia puedes recordar el divertido juego que hizo con Miguel Ríos, a quien reto a decir mentiras.

"Yo te suelto una y tú me sueltas otra", explicó Thais al cantante, que afirmó que de esta forma descubrirá si "es buen mentiroso". "En las últimas elecciones voté a Vox", confiesa la colaboradora ante Ríos, que no puede evitar reírse: "Es una trola muy mal traída, se te ha notado, te has puesto hasta colorada".

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.