La surrealista entrevista de Thais Villas a Xavier Sardà en un cementerio: así hablaron de la muerte, de las elecciones y de Cataluña

Xavier Sardà ha estrenado nuevo libro. 'Adiós muy buenas' es una novela repleta de historias que pasan a uno mismo. Sardà asegura que "el romanticismo sucedía en cementerios" y por eso se ha reunido allí con Thais Villas para comenzar a hablar de un libro que tiene que ver "con el romanticismo y con la vida".

"Yo escribo porque me levanto temprano, no me levanto temprano para escribir", ha asegurado el periodista, que no ha querido categorizarse como novelista.

Pero si un asunto ha predominado en la entrevista es la política. Sardà no ha querido 'enterrar' a ningún partido político tras las elecciones del 28A: "Yo no quiero que nadie venga al cementerio, sino al parlamento". El periodista ha asegurado que hubiera deseado que Vox "no existiese", pero que la formación "esperaba más" en la votación y, por tanto, "ha fracasado".

Sardà ha asegurado que si tuviera que dar un titular para la portada de un periódico el día de después de la investidura sería "Pedro Sánchez presidente, y luego dios dirá": "Es que eso de que tenga que elegir entre Ciudadanos y Podemos...olvidémonos".

"Para que sea elegido presidente en la segunda votación básicamente con los apoyos que tienen y la abstención de Esquerra Republicana, luego Sánchez tiene libertad para ir gobernando con pactos específicos en una dirección o en otra", ha apuntado el periodista, que ha alejado la idea de que pueda tratarse de una investidura corta: "¿Pero por qué?, ¿a ese señor que más hay que pedirle?", se ha preguntado Sardá, recordando que el líder socialista se alzó con "una moción de censura", convocó elecciones "y arrasó", "¿qué mas quieres?", preguntaba a Thais Villas.

Para Sardà, a pesar de que Casado y Rivera quieren ser jefes de la oposición, es el líder popular el que lidera la oposición; así, para el periodista, el titular respecto a Casado sería "Casado, jefe de la oposición con oposición en casa". En boca del representante de Esquerra Republicana Gabriel Rufián el periodista pone las siguiente palabras: "Queremos un referéndum acordado, y de aquí no saldremos bien hasta que consigamos esa opción".

Sardà ha asegurado que el conflicto catalán seguirá mucho tiempo: "La mitad de los catalanes no es independentista, por lo que no le veo solución a corto-medio plazo", y que está cansado de este asunto: "Tan absurdo es decir que en Cataluña hay violencia como decir que en Cataluña no pasa nada. Creo que los independentistas intimidan de forma consciente o inconsciente en algunos casos a los que no lo son".

