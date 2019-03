De sus miedos de la infancia a sus inicios en el cine: la entrevista completa de Thais Villas a Pedro Almodóvar y Antonio Banderas

El próximo viernes 22 de marzo se estrena 'Dolor y Gloria', una película en la que Antonio Banderas interpreta a un director de cine basado en el propio Pedro Almodóvar.

Thais Villas ha entrevistado al director de la película y al protagonista malagueño. Pedro Almodóvar y Antonio Banderas se han reencontrado para rodar 'Dolor y Gloria', una película autobiográfica en la que Banderas representará al director.

Hay muchas razones por las que eligió a Antonio Banderas: "Hemos llegado a ocho películas juntos, que equivalen a más de 2.000 días. Si tengo que escoger a alguien que me represente el más legitimo, dadas nuestras trayectorias, es Antonio".

El actor malagueño ha asegurado que Almodóvar le afirmó que la película "hablaba mucho sobre un Madrid que habían vivido" y que iba a "reconocer muchos de los personajes que participaban en ella": "Realmente me encontré con eso y con un guión maravilloso".

A juzgar por las grandes cantidades de tés que se visionan en la película, el director español ha asegurado que bebe mucho té, aunque ya se está cansando de él porque "hubo un momento que empezaba por el café, después seguí con la cocaína y, tras dejarla, me centré en la morcilla de burgos", y asegura que se ha ya necesita otra cosa.

Las dos grandes figuras del cine internacional han confesado ante Thais Villas sus vivencias: "Yo era muy tímido", asegura Banderas, mientras Almodóvar recuerda que pensó que Antonio "había nacido para estar delante de las cámaras".

Pedro Almodóvar ha asegurado que en su caso pasaba todo lo contrario, "era un líder", ha reiterado el director de cine tras asegurar que tenía una masa que le seguía, aunque el resto del colegio "le odiaba": "Me veían ya como un niño raro".

"Cuando le digo a mi madre con 18 años que me voy de Málaga porque voy a ser actor, se le vino un castillo abajo", ha asegurado Antonio Banderas respecto a sus inicios en el cine. Almodóvar ha reconocido que él también tuvo que enfrentarse a sus padres: "Les dije que me iba a Madrid y mi padre me dijo que entonces me mandaría a la Guardia Civil".

Además, las estrellas de cine no han tenido tapujos en expresar lo que más les preocupa de la situación actual de España: "España quizás no necesite un presidente, sino un psicológo", ha explicado Banderas.

Pedro Almodóvar se ha mostrado muy crítico con la España en la que vivimos, aunque el director de cine ha destacado que todavía hay esperanza y que ésta pasará por las mujeres.