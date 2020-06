Thais Villas se va de 'TerraCitas' con Gemma Mengual, medallista olímpica. La deportista explica el primer mes y medio de confinamiento lo llevó bien. "Estaba en casa con mis niños y a veces el parón viene bien. Aprovechaba el día y contenta haciendo cosas", añade la medallista. No obstante, pasado el tiempo inicial, afirma que llegó a sentir agobio.

"Tuve una semana negra. Estaba como apática, aburrida... Lo de los deberes de los niños ha sido durísimo para mí", explica Gemma Mengual, que considera que se debería premiar a todo el mundo por lo sufrido durante el encierro por la crisis de COVID-19.

Mengual afirma que ha echado mucho de menos nadar en estos meses: "Necesitaba estar en el agua, relaja. El agua me lo cura todo". Reconoce que, como nadadora de sincronizada, no puede evitar hacer una pirueta cuando va a cualquier piscina o incluso en el mar.

Díaz: "Las madres hemos estado teletrabajando y cuidando a los hijos, eso no es conciliar"

El Intermedio también ha entrevistado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sostiene que "el teletrabajo no es una herramienta de conciliación" y por ello no sirve lo que se ha vivido durante la pandemia. "Estábamos las madres cuidando a los hijos y teletrabajando y eso no es conciliar", ha añadido la ministra.

Díaz insiste en que el teletrabajo debe ser "respetuoso" con los derechos de conciliación de los padres y las madres. La titular de Trabajo sostiene que es clave definir las necesidades del trabajador "al igual que se hace en un puesto de trabajo presencial".