Entrevista a la ministra de Trabajo en El Intermedio. Yolanda Díaz defiende que "el teletrabajo no es una herramienta de conciliación" y por ello no sirve lo que se ha vivido durante la pandemia de COVID-19. "Estábamos las madres cuidando a los hijos y teletrabajando y eso no es conciliar", ha añadido la ministra.

Díaz insiste en que el teletrabajo debe ser "respetuoso" con los derechos de conciliación de los padres y las madres. La titular de Trabajo sostiene que es clave definir las necesidades del trabajador "al igual que se hace en un puesto de trabajo presencial".

Preguntada por los gastos del trabajador derivados del teletrabajo, la ministra apunta que eso es "una incorrección absoluta" y así lo explica en su conversación con Andrea Ropero: "Si estoy en un despacho, lógicamente a las trabajadoras que me rodean les proveemos de medios. Lo que no puede ser es trabajar como hemos hecho en esta pandemia, que los trabajores/as han puesto sus medios personales. Hay que analizar qué medios se necesitan y qué gastos conlleva esta prestación".

Respecto a la derogación de la reforma laboral, Díaz asegura que se cumplirá el acuerdo de Gobierno para "cambiar el modelo de relaciones laborales que ha diseñado el PP".