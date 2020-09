Con el arranque de temporada de El Intermedio, Thais Villas ha vuelto al curso parlamentario dispuesta a reencontrarse con sus señorías. Eso sí, con todas las medidas de seguridad para evitar el contagio de coronavirus. Y es que la colaboradora ha salido a la calle con mascarilla y un cartel que recrea a ella misma y gracias al que podrá mantener la distancia de seguridad. Además, la colaboradora les ha preguntado a si la crisis del coronavirus ha afectado a sus relaciones personales: ¿se habrán vuelto más cariñosos nuestros políticos?

"¿No necesita estar más cariño con su pareja?", pregunta Thais Villas a Yolanda Díaz. "Thais, no me hagas decir cosas", destaca la política gallega entre risas. Pero la colaboradora necesita saber una cosa: ¿sigue la ministra comiéndose la boca con su pareja como cuando eran novios? "Totalmente", confiesa Yolanda Díaz, muerta de vergüenza. "Me voy a morir", destaca.

Por otro lado, Thais Villas habla con Rafael Hernando, quien saca su lado más personal al confirmar que está soltero. "El problema es que no tengo pareja Thais, ha sido todo muy desolador en estos momentos, lo he pasado en soledad absoluta", desvela el político del PP. Eso sí, como si de una telenovela se tratara Rafael Hernando confiesa que está "en trámites", es decir, "cuando uno empieza una relación y está peleándosela".

El 'pico' de Yolanda Díaz a Thais Villas

Thais Villas también vive un acalorado momento con la ministra Yolanda Díaz, de quien incluso se ha llevado un beso en la boca de su cartel al grito de "¡hágame suya!". Lo mismo sucede con Javier Maroto, con recado incluido a Wyoming: "¡Lo que no vas a hacer tú en tu vida!", grita antes de besarla. Puedes ver el reportaje completo en este vídeo.