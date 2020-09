Thais Villas ha vuelto al curso parlamentario dispuesta a reencontrarse con sus señorías. Eso sí, con todas las medidas de seguridad para evitar el contagio de coronavirus.

La colaboradora de El Intermedio ha tenido el placer de conocer a Ander Gil, portavoz del PSOE en el Senado, y no ha podido evitar sorprenderse: "Veo que tiene usted muy buena planta, no le había visto antes, ¡qué pena!".

Thais Villas también ha vivido un acalorado momento con la ministra Yolanda Díaz, de quien incluso se ha llevado un beso en la boca al grito de "¡hágame suya!".

Lo mismo ha hecho Javier Maroto, con recado incluido a Wyoming: "¡Lo que no vas a hacer tú en tu vida!", ha gritado antes de besarla.

Rafael Hernando también ha mostrado sus ganas de reencontrarse con la colaboradora, pero ha reprimido sus sentimientos más profundos: "Ha visto usted que ha sido un beso casto, sin lengua", ha espetado tras besar a la Thais de cartón.

Menos cariñoso ha sido José Luis Ábalos, que se ha mostrado reticente a abrazar a la Thais Villas de cartón: "No me es muy natural".

Sin embargo, en algo han coincidido todos: echan de menos los besos "de verdad". "Soy gallega, muy cariñosa, echo de menos besar a la gente", ha reconocido la ministra, que ha asegurado que a pesar de que cumpla las normas las lleva "mal".

Muchos de los parlamentarios han reconocido que el amor ha aumentado en casa desde que fuera han tenido que restringir el contacto.

El ministro Ábalos ha puesto otras preferencias por encima: "Echo de menos fumar". Más reflexivo ha sido Maroto, que ha asegurado que le gusta la idea de evitar algunos besos: "Alguna vez he subido al atril de un mitin y he notado que la barba estaba mojada tras muchos besos con cariño".

Las confesiones del 'Valle-Inclán' del Congreso

Durante el confinamiento Thais Villas no perdió el contacto con los diputados. En uno de los programas de El Intermedio entrevistó a Agustín Zamarrón, también conocido como 'el Valle-Inclán del PSOE', que dejó divertidos momentos junto a su mujer, Teresa. Y es que, esta irrumpió en la escena para charlar con la colaboradora de El Intermedio y hacer alguna que otra confesión. Le reprocho que se haya metido en este lío porque nos ha estropeado la jubilación", destacó.

El día que pillaron a Levy en pijama

Andrea Levy, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, también contó una divertida anécdota en su entrevista con Thais Villas: "Los primeros días los pasaba en medio pijama, pero es que en las videoconferencias un día me pilló el alcalde y a partir de entonces, me tengo que arreglar todos los días. Me envió un WhatsApp y me dijo 'no voy a pedir que te levantes porque te he visto en pijama'".