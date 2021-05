Fernando Trueba presenta su nueva película, 'El olvido que seremos', protagonizada por Javier Cámara. Y para celebrarlo, el director de cine se ha entrevistado con Thais Villas en 'Terracitas', donde ha confesado que casi vive "en toque de queda perpetuo".

Además, Trueba ha confesado lo que le trasmite 'El olvido que seremos', en la que se narra la historia de un activista y médico asesinado en 1987 que defendió los derechos humanos. "Es un señor que no vendía nada, lo que hacía eran cosas por los demás". En el vídeo principal de esta noticia cuenta su historia y qué le gustaría hacer cuando la pandemia acabe (y no, no es viajar).