Así viven el verano en un barrio rico y un barrio obrero: "Voy a la piscina pública que me sale gratis por ser parada"

Ya podemos decir definitivamente adiós al frío, a los abrigos y a los jerséis de lana. Llega el verano sí, pero ¿se sienten igual los 35ºC en un barrio rico que en un barrio obrero? Para comprobarlo, Thais Villas sale a la calle a entrevistar a vecinos de barrios diferentes.

Una mujer explica que, para combatir el calor, además de disponer de aire acondicionado, tiene "un porche maravilloso" y "se va a la piscina". Otro hombre sigue la misma táctica: "Combato el color con aire acondicionado, tengo en todas las habitaciones menos en la cocina y el porche".

En el otro lado de la historia están aquellos a los que el ajustado presupuesto no les permite instalar aires acondicionados: "Pongo el ventilador porque no tengo aire acondicionado, el presupuesto no llega para eso", explica una mujer. Otra señora cuenta que abre "las ventanas de par en par" y por las noches, se refresca "con agua en un pulverizador" o llenando su bañera: "entro y salgo", comenta.

Además de los aires acondicionados y ventiladores, las piscinas también son un buen lugar en el que refugiarse cuando las temperaturas ascienden. Algunos disponen de una particular en sus casas: "Tengo una piscina pequeñita, de unos 24 metros cuadrados", explica un hombre. Otra mujer argumenta que tiene "la suerte de que puedo ir a la piscina, en la comunidad tengo una".

Sin embargo, no todos tienen esa suerte: "Esto es Vallecas, poca gente tiene piscina aquí. Yo voy gratis a la pública porque soy parada", explica una señora. Otra recuerda: "Hace mucho que no voy a la piscina, estoy trabajando y no tengo tiempo".

Por último, ¿a dónde se van de viaje unos y otros? En el barrio pobre una mujer explica que se va con su madre a Castellón: "Me paga ella el viaje", argumenta. Otros disponen de una segunda residencia: "En el norte de España es donde mejor se vive, tengo una propiedad", cuenta un entrevistado. Otra dice que tiene "un adosado en Toledo, con tres plantas, buhardilla, suelo climatizado".