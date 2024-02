'Alberto Núñez Feijóo', imitación de Raúl Pérez mediante, visita el plató de El Intermedio para intentar negociar el apoyo de Wyoming tras salir a la luz los contactos del PP con Junts y ERC. Como si de un programa de teletienda se tratara, 'Feijóo' promete "indultos para todos los que me apoyen".

"Españoles de bien, os merecéis un presidente decente, alto, gallego, serio, fuerte y formal", asegura 'Feijóo', que incluso hace público su teléfono de atención 24 horas: "Llámame y pierde años de cárcel", afirma en el vídeo sobre estas líneas. "Yo llamé ayer y hoy todas mis multas han desaparecido, me siento como Esperanza Aguirre", comenta un 'satisfecho' Dani Mateo.

Para terminar de convencer, 'Feijóo' promete un 2x1 y asegura que "si llamas en los próximos 5 minutos, ofertón, además de perdonar tus delitos, te llevas esta reproducción del Manneken Pis, porque traerse gente de Bruselas no está tan mal". "Espero que tenga más suerte con esto que con lo de que usted no gobierna porque no quiere, porque eso no se lo compró nadie", le responde Wyoming.