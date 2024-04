Thais Villas salió a la calle hace unas semanas en El Intermedio en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente' para preguntar a los ciudadanos y a las ciudadanas sobre feminismo: ¿Las políticas de igualdaddiscriminan a los hombres? "Tengo un cuidado excesivo cuando veo a una mujer o a una persona de otra diversidad porque se genera una presunción hacia nosotros de peligrosidad", afirma un hombre, que critica que "el feminismo no habla de violencia en el sentido en general sino que ataca la figura del hombre".

"No por ser hombres somos violentos", insiste el joven en el debate, donde una mujer le responde rotunda: "Si te escucharas, tú mismo te contestas". "Cuando tú mismo llevas cuidado para tratarnos como iguales quiere decir que antes no nos tratabas como iguales", afirma tajante la mujer, que destaca que "por lo tanto, la igualdad es lo bueno". "Las mujeres no estamos nunca con ese cuidado porque nunca hemos ido y le hemos tocado el culo a nuestro jefe", insiste la mujer.

"El feminismo es una expresión muy buena porque busca el equilibrio y la igualdad", responde el hombre, que da la razón a Thais Villas cuando ésta le dice que el feminismo también es bueno para el hombre. Y es que el chico destaca que "el hombre también es víctima del machismo". De esta forma, el hombre se contradice de las primeras declaraciones que hizo en las que aseguraba que "el feminismo ataca la figura del hombre". "Te está cayendo la lágrima, ¿es por mí?", pregunta Thais Villas al chico, que responde en pleno debate que es por el frío. Puedes ver el debate en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.