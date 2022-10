"Dicen que el amor es ciego, pero ¿es sordo?", se pregunta Isma Juárez, que ha salido a la calle para averiguar si se puede escuchar a una persona que piensa distinto a nosotros o nos gusta ligar con personas con la misma ideología política. "He detectado que, a lo mejor, por vuestro aspecto, podéis ser votantes o simpatizáis con las ideas de derechas", le comenta a una de las entrevistadas que responde afirmativamente.

Esta chica destaca la importancia de tener las mismas ideas en una relación y se sorprende cuando el reportero de El Intermedio le realiza lo que sería su 'perfil' ideal: "¡Justo! Estoy flipando". Además, admite que no se liaría con alguien de izquierdas, ni siquiera para una noche loca. Puedes ver este momento en este vídeo, donde Isma también habla con un chico que asegura que en los casos que ha tenido una cita con alguien que no es de su mismo sino político "he pedido la cuenta y me he ido".

"Como entres ahí, vas a salir 'follao' tú y todos los ecologistas"

Isma Juárez entrevista en plena calle a Jorge, un hombre que lleva trabajando desde los 12 años, que afirma que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer, que apoya a Ayuso y Olona y que niega el cambio climático.