La reforma de la ley del 'Solo sí es sí' ha provocado un conflicto sin precedentes en el seno del Gobierno. Ahora, lo que toca es hacer balance de daños y ver cómo puede afectar a lo que queda de legislatura y cómo se posicionan los socios de la coalición al respecto.

Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios a la salida del Congreso de los Diputados. Desde Gabriel Rufián hasta Aitor Esteban, pasando por Íñigo Errejón o Joan Baldoví, coinciden en que lo que tienen que hacer PSOE y Unidas Podemos es llegar a un acuerdo y no permitir que el PP pueda presentarse como los salvadores de esta reforma.

"En vez de estar en los medios de comunicación dándose mamporros y convertir esto en un encasillamiento ideológico, deberían intentar llegar a un acuerdo", ha defendido Aitor Esteban (PNV). "No se le puede dar munición a la derecha que no quería esta ley y que ahora podría aparecer como la salvadora", ha denunciado Joan Baldoví (Compromís). "Esto no puede ser un caballo de batalla. Se tiene que ser respetar el corazón político de la ley y hacer modificaciones mínimas", ha puntualizado el portavoz de Más País, Íñigo Errejón.