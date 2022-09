En el año 2019, Carmen sufrió un desahucio. Su hijo pidió una hipoteca y ella tuvo que avalarle, pero cuando él perdió su trabajo, el banco subastó los dos pisos: "Me han quitado mi casa por ser avalista", afirma esta mujer que recuerda que llevaba viviendo en ese piso toda la vida y que ya lo tenía pagado. "Es una cosa muy sangrante", comenta, si bien asegura que volvería a ayudar a su hijo.

Carmen explica que tuvo dos intentos de desahucio y que en el primero "la señora que me dio el papel de que me tenía que ir de mi casa, me dijo muy prepotente 'esta vez te ha salido bien, pero a la próxima van a venir aquí todos los policías que hagan falta". Ante el temor de que a sus compañeros les hicieran daño, Carmen recuerda entre lágrimas que decidió entregar las llaves al subastero, que se lo quedó por 58.000 euros: "Cuando me hicieron la hipoteca para dar a mi hijo el piso, valía 178.000 euros".

En el vídeo sobre estas líneas, Carmen afirma que ha pedido una vivienda pública con un alquiler social, pero no ha recibido respuesta y también envía un mensaje al Gobierno: "Que haga una ley de vivienda ya".