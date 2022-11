Carmen Giménez es una mujer que fue víctima de violencia de género. Su maltratador la tiró por una terraza, provocándole una lesión medular que la dejó parapléjica. Hoy en día es atleta paraolímpica y campeona de España en Atletismo adaptado en las categorías de 800, 1.500 y 5.000 metros.

Carmen comparte su dura experiencia con Andrea Ropero, a la que explica cómo casi desde el principio de su relación, su ex pareja "fue destruyéndome, convirtiéndome en nada, fue muy doloroso": "A los pocos meses de empezar, la doctora me diagnosticó depresión y cuando llegué a casa y se lo comenté a él, se rio de la doctora y de mí", recuerda. También relata cómo fue el día de la agresión que la dejó postrada en una silla de ruedas, cuando su ex pareja pasó del maltrato psicológico al físico.

Carmen cuenta que cuando tuvo lugar el suceso "no hubo un atestado policial, no se toma declaración a nadie, ni siquiera a mí" y que, después de salir del hospital y denunciarlo, se inició una investigación y un proceso de instrucción que define como un "auténtico despropósito": "Tres mujeres, una psiquiatra, una trabajadora social y una psicóloga, me acribillaron a preguntas muy íntimas. El sistema me hizo sentir lo mismo que él, que era culpable", asegura esta mujer, que también explica cómo su agresor "dio tres versiones distintas de dónde estaba y qué estaba haciendo". A pesar de todo, el caso se resolvió con un "sobreseimiento por falta de pruebas". Su duro relato y su historia de superación, en el vídeo sobre estas líneas.