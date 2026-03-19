'Show me the Dani' propone a Ortega Smith crear un nuevo partido: "Te lo financio con unos amigos que tengo en Israel"

La crisis en Vox ocupa gran parte de la tertulia más ultra de El Intermedio. Como es habitual, Sandra Sabatés comparte mesa con 'Piluchi, la señora bien, 'Show me the Dani', y 'José Miguel de Monzón y Monzón'.

La sección de ultraderecha de El Intermedio, 'Facheando', vuelve una noche más conducida por Sandra Sabatés, que está acompañada por 'Piluchi, la señora bien', 'Show me the Dani', y 'José Miguel de Monzón y Monzón'.

Una de las noticias de la semana es el conflicto que se está produciendo en Vox. "Pero ¿qué crisis?", pregunta 'de Monzón y Monzón', "crisis la que hay en el Partido Socialista Corrupto Español, lo de Vox son rencillas". Sabatés cuenta que este jueves se ha hecho público un mail de Ignacio Garriga dirigido a Javier Ortega Smith, "donde ser revela que Ortega Smith llegó a elaborar un informe durísimo pidiendo la cabeza de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros".

"Yo me fío más de Ortega Smith que del negrito este", comenta 'Piluchi', "un día fui a un mitin de Javier y menuda espalda tiene". 'Show me the Dani' se dirige directamente al exmiembro de Vox al que le propone crear un nuevo partido. "Te lo financio en media hora con unos amigos que tengo en Israel", añade.

Ortega Smith, por su parte, "sigue ocupado amenazando a Vox", cuenta Sabatés. A través de sus redes sociales, a respondido a la filtración asegurando que no iba a aceptar lecciones de los que han secuestrado un proyecto político para convertirlo en su gallina de los huevos de oro".

Sabatés indica que Juan García Gallardo también sigue con su guerra contra la dirección del partido ultra. El exvicepresidente de Castilla y León ha publicado un mensaje de un miembro de Vox "alertándole de que había recibido órdenes de criticarlo tras las entrevistas en las que sacaba trapos sucios de Abascal y su mujer". "Os estáis cargando el partido", se lamenta 'don José Miguel', "este bonito sueño que era Vox".

Pero, más allá de esta crisis, parece que PP y Vox están cada vez más cerca de formar gobierno en Extremadura. "María Guardiola ha ofrecido a Vox las consejerías de Presidencia, Agricultura e Industria", cuenta Sandra. Con esta propuesta buscan formar gobierno antes de Semana Santa.

Según ha publicado la prensa extremeña, "si se está devorando la formación de gobierno es porque Vox está teniendo dificultades para encontrar perfiles de cargos intermedios en el personal de la consejería de Agricultura", indica Sabatés. "'Piluchi', preséntese, igual hasta le cae un carguito público", sugiere la presentadora.

"¿Trabajar yo? Pero se te ha ido la pinza", responde la 'señora bien', "y en agricultura nada menos, que tienes que estar todo el día en el campo con jornaleros". "Eso le pega más a 'don José Miguel'", sugiere la colaboradora ultra. "Yo por menos de una vicepresidencia no me muevo de la cama", responde él.

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