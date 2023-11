Con su collar y sus pendientes de perla, su bolso de mano y su peinado a lo madre de los años sesenta, Cristina Gallego se pone en la piel de la 'Señora Bien' de El Intermedio, y qué mejor día que hoy para hacerlo. La princesa Leonor acaba de cumplir 18 años y, por tanto, también ha jurado la Constitución. Un acto que ha entusiasmado a 'Piluchi', que no cabe en sí de gozo y entra a plató gritando aquello de "¡Viva Leonor!", intentando, sin éxito, que el público la acompañe.

"¿A quién habéis traído hoy de público, a la familia de Gabriel Rufián? ¡Qué vergüenza!", se decepciona ella nada más empezar. Pero le dura poco, porque en seguida se viene arriba cuando le recuerdan a Dani Mateo, el "morito" para ella. "Hoy estará que trina. Una mujer reina. Eso para ellos es como mear en un váter, que no están acostumbrados", comienza con su faltada diaria.

"No os voy a pedir que cantéis el cumpleaños feliz porque capaces sois de cantarme el 'Bella Ciao'", retoma el tema principal de hoy. Ella está entusiasmada con la celebración que ha tenido la princesa Leonor y considera que ha tenido suerte de que, en vez de ir "al cine o al parque de atracciones", haya podido "comer con los padres de la Constitución". "¿Has oído, Sandra? Los padres. Que son hombres. Que según vosotras, lo hacen todo mal, pero ¿a quién le debes tú la Constitución? ¿A una 'drag queen'?", aprovecha para lanzar su mensaje.

Wyoming no cree que este sea la fiesta adecuada para una chica de 18 años. "Más que un cumpleaños, parece una ouija", se queja el presentador. Pero 'Piluchi' no cambia de idea y añade. "Imagínate la ilusión que le ha tenido que hacer que fueran a verla todos los expresidentes vivos de la democracia", aunque ella no fuera muy fan de alguno de ellos, como Felipe González. "Pero hay que reconocer que es como el buen vino, mejora con los años este señor".

"¿Sabes quién le ha dado consejos también? Mi Aznar", dice con emoción. "Lo que hubiera dado yo, por favor, porque a mi fiesta de los 18 hubiera venido Aznar". La 'Señora Bien' sorprende a Wyoming diciendo que también le hubiera gustado que fuera Zapatero. "En todas las fiestas de cumpleaños tiene que haber un bufón", bromea entre carcajadas. "¡Ay, que me orino!".