Cristina Gallego y el profesor Dani Mateo analizan en Gafapasteando el recién publicado libro de Macarena Olona, titulado 'Soy Macarena'. Como apunta Gallego, la ex miembro de Vox se estrena en la literatura ya que anteriormente era conocida por escribir relatos de ficción como "los toros no sufren" o "soy de Salobreña de toda la vida".

Como manifiesta el profesor Mateo, "de Olona no he leído nada ni ganas". Ante esta negativa, Gallego le indica que se está perdiendo lo que muchos críticos consideran "un libro digno de estudio en las facultades de moda: a Abascal le ha hecho un buen traje".

Olona afirma en su libro que Abascal odia "la cultura del esfuerzo". La política comparte una anécdota en la que cuenta que durante los tres años que compartieron en el Congreso, "él siempre, en tono jocoso pero con retranca, me decía que no trabajara tanto que obligaba a los demás a trabajar". Gallego expone la clarísima influencia del libro con 'La metamorfosis' de Kafka ya que "ambas cuentan la historia de un hombre que no se levanta de la cama". Además, el profesor Mateo sugiere la adaptación teatral del mismo como, por ejemplo, se hizo con 'Cinco horas con Mario' "solo que esta sería ni cinco horas cotizadas".

En el libro Macarena Olona también descubre el interés por la escritura de Abascal, sobre todo, como apunta Gallego, "cuando escribía en las facturas: este dinerito para la fundación, este también y este también". Olona expone que tuvo acceso a las cuentas de la Fundación Disenso un "chiringuito que garantiza a Abascal una salida al margen de la política a costa del dinero público". La política descubrió que se habían movido cinco millones de euros a la fundación "con un control menor que el que el tribunal de cuentas ejerce sobre los partidos políticos", añade. Al profesor le sorprende como la autora maneja las figuras literarias y, añade, "lo hace casi tan bien como Abascal con el dinero".

Gallego, por último, comparte la parte que la parte que más le enganchó es su parte más oscura donde detalla quién maneja los hilos de Vox. Como explica la política, "Julio Ariza es el último escalón antes de la penumbra y la oscuridad" a lo que añade que "Abascal es un juguete en manos de las tinieblas que empiezan en Ariza y acaban no sé si en el Yunque, en Miami o en Irán". El profesor expone, irónico, "¡oh, que sorpresa, detrás de Vox hay un señor de extrema derecha!" y, añade, que "para eso me leo 'Teo va al parque' que también es una obviedad pero te lo dicen en el título y no te tienes que leer 400 páginas".