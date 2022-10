'Santiago Abascal' pasa por el confesionario de El Intermedio para 'confesar' sus pecados, "pero que esto no salga de aquí, que yo soy el líder de la derechita valiente y nunca pido perdón por nada", comenta al sacerdote Wyoming.

"He dado falsos testimonios y he mentido, o como lo llama la prensa progre, he retuiteado fake news, pero a patadas", comenta el líder de Vox, que recuerda que "una vez me inventé que un mena cobraba más que una pensionista y ni se me escapó la risa ni nada".

"Lo de amar al prójimo, no incluye a los inmigrantes, ¿verdad?", pregunta Abascal, que también admite su pereza y afirma que se siente identificado con Jesucristo: "A mi también me ha traicionado uno de los míos", comenta refiriéndose a Macarena "Iscariote" Olona: "Esa mujer ha mordido la mano que le dio de comer", afirma el líder de Vox, que como penitencia pide al sacerdote Wyoming que la mande "a un acto de Irene Montero". Su confesión completa, en el vídeo sobre estas líneas, donde también habla del festival de Vox del pasado fin de semana y se rebela ante el 'castigo' impuesto por "la sotanita mandona".