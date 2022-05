"¡Hola, soy Cristina Gallego, experta en España!", destaca la colaboradora, que desde el plató de El Intermedio ayuda "al PP a cerrar de una vez por todas el eterno debate sobre qué es España". Para conocer si realmente es un estado plurinacional, Cristina Gallego recuerda unas declaraciones de José María Aznar señalando que "España es una nación plural, pero una". Algo sobre lo que años antes decía lo contrario: "He defendido a España siempre como una nación plural".

"España tiene tantos países dentro como personalidades tiene Aznar", afirma Cristina Gallego al recordar las contradicciones del expresidente del Gobierno. Por su parte, Feijoó dice que España no es plurinacional y Juanma Moreno critica que "el PSOE tiene una ensalada territorial imposible de solucionar". "Esto es muy difícil, no me aclaro", afirma Cristina Gallego ante tantas explicaciones de los políticos. Por eso, Cristina Gallego acude a las explicaciones de Pedro Sánchez. Pero es que la colaboradora sigue sin entender nada: "No hay quién se entere de qué es España".