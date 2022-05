Cristina Gallego ironiza en el plató de El Intermedio al descubrir que Macarena Olona se empadronó en casa del presidente de Vox en Granada para poder presentarse a las elecciones en Andalucía: "Lo que ha hecho Olona es una pequeña triquiñuela muy asumida en nuestra política, lo han muchos antes que ella". Por ejemplo, la colaboradora de El Intermedio recuerda cómo Javier Maroto se empadronó en un pueblo de Castilla y León con el que no tenía vinculación para poder ser senador tras perder su escaño en el Congreso de los Diputados.

Pero estos no son los únicos casos de empadronamiento repentino de políticos. También está el caso de Toni Cantó, "un hombre que se cambia tan rápido de ciudad como de partido", destaca Cristina Gallego. Además, Gallego recuerda que será "muy beneficioso que Olona" se haya presentado a las elecciones andaluzas. Pero no, no lo dice por los andaluces sino "para los tímpanos de los diputados del Congreso".