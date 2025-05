"Saben perfectamente que le vendría una quiebra": Aitor Esteban señala al PSOE por esquivar la votación del gasto en defensa

Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de charlar con Aitor Esteban, actual líder del PNV y exrepresentante de su partido en el Congreso de los Diputados durante más de dos décadas. En esta entrevista, el político analiza algunas de las cuestiones más relevantes de la actualidad política y social en España.

Uno de los temas abordados fue el apagón que afectó al país el pasado lunes 28 de abril. Sobre este asunto, Esteban pide cautela y reclama que se aclaren los hechos: "Creo que hay que dar un poquito de tiempo. No descarto ninguna posibilidad", señala.

"Lo que sí sorprende es que, si parece que el inicio fue en unas centrales en Extremadura, el cortafuegos no funcionara. Todo eso habrá que aclararlo y ver si es que verdaderamente la red está bien dimensionada y estructurada o ha habido algún otro factor ajeno a la red", añade.

En cuanto al aumento del gasto en defensa, Esteban se muestra a favor, pero con matices. Defiende que esta decisión debería pasar por el Congreso: "Sí, debería votarlo el Congreso de los Diputados", asegura. Según explica, la parte socialista del Gobierno habría optado por evitar ese trámite parlamentario para no romper el equilibrio dentro de la coalición: "Sabe perfectamente que le vendría una quiebra", advierte.

"Algunos apoyaríamos y otros no. Algunos no lo apoyarían por concepciones ideológicas, y otros no lo harían por estrategia a corto plazo para derivar el Gobierno", reflexiona.

Por último, sobre la reducción de la jornada laboral, Aitor Esteban explica que en Euskadi ya se aplican horarios similares en muchos sectores: "La mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Euskadi ya tienen esos horarios, más en el sector público, pero también en el sector privado, sobre todo las empresas", afirma. Sin embargo, hace una advertencia: "Hay que ver la letra pequeña del proyecto de ley", concluye.