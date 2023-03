Los familiares de residentes fallecidos en residencias durante la pandemia se han podido encontrar en los juzgados con dos de los responsables políticos, Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y Carlos Mur, la persona que firmó el conocido como protocolo de la vergüenza, que han declarado como testigos.

El propio Reyero, que intentó frenar la aplicación de estos protocolos, ha podido conversar con Andrea Ropero. En el vídeo sobre estas líneas se reafirma en que "expresaban cosas absolutamente inaceptables. No se puede discriminar a una persona en función de su dependencia o discapacidad". Además, señala que "a partir de esos protocolos las derivaciones a los hospitales cayeron a niveles muy por debajo de enero, cuando no había COVID": "Siempre he pensado que no eran éticos y no eran legales", sentencia.

Sobre las palabras de Ayuso en las que espera que Reyero salga del juzgado imputado, el exconsejero de Políticas Sociales afirma que "forma parte de su lenguaje bélico al que nos tiene acostumbrados": "Lo que deseo es que se esclarezca la verdad y que las personas que tengan que ser imputadas o condenadas, aunque sea yo mismo, lo sean", comenta Reyero, que añade que las declaraciones de Ayuso "están fuera de lugar para agitar a su propio público. Es un tipo de política que me parece despreciable".