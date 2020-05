El paro se ha disparado en el mes de abril, aumentando hasta casi los 4 millones de parados, una cifra que no veíamos desde 2008.

"Este dato es terrible, por mucho que estemos en una crisis mundial, se demuestra una vez más que la economía española, basada sobre todo en el turismo y los servicios, está sufriendo mucho. Es lo malo de haber abandonado el i+D", ha apostillado El Gran Wyoming ante la noticia.

La afiliación a la seguridad social también ha bajado, aunque la caída se ha reducido en abril. Una cifra que demuestra que los ERTEs han conseguido frenar la reducción de empleo.

Los ERTEs han permitido que muchas empresas puedan sobrevivir sin cerrar, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis económica del 2008. Si bien, con el objetivo de evitar que algunas empresas aprovechen estas medidas para mejorar sus cuentas, el ministerio de Trabajo está estudiando que las compañías que se acojan a este mecanismo no puedan repartir dividendos entre sus accionistas.

"Sería una medida muy lógica", ha apuntado Wyoming, que ha asegurado que "no puede ser que una empresa reciba dinero público para pagar los sueldos de sus trabajadores y acabe entregando parte de ese dinero a sus accionistas en forma de beneficios. Si todos arrimamos el hombro es para proteger el trabajo de todos, no los beneficios de la minoría", ha replicado el presentador, que ha asegurado que "por suerte hemos aprendido que no hay que regalar dinero público para beneficios privados".

Otros momentos destacados

Algunas comunidades autónomas ya han despedido a sanitarios que habían estado en el frente de batalla contra el coronavirus. El Gran Wyoming ha criticado esta decisión de algunos gobiernos autonómicos, a los que les ha recriminado: "España es el primer país del mundo con más personal sanitario contagiado, y ahora hay quien quiere mandarles al paro".

En otro momento de El Intermedio, El Gran Wyoming reflexiona en este vídeo sobre todos aquellos errores que se han cometido durante la crisis del coronavirus. "El ser humano tiene la manía de creer que es más listo que el de al lado", destaca Wyoming, que afirma que "médicos, expertos, políticos, medios de comunicación y los propios ciudadanos, todos, metimos la pata".