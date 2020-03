El Gran Wyoming ha comenzado El Intermedio con su ya tradicional monólogo. Esta vez dedicado a todos aquellos que insultan a través de redes sociales. Y es que, el presentador se ha introducido en el mundo de las redes sociales durante la cuarentena y ha leído comentarios como el siguiente: "Pijoprogre, me voy a hacer un collar con tus putas tripas".

"Yo me pierdo con tanto tecnicismo, no sé qué quiere decir. Pero no me importa que os expreséis, soltad por ahí, que es liberador", ha señalado durante su monólogo. "Podéis insultadme todo lo que queráis, tenéis libertad absoluta para hacerlo".

En cuanto al confinamiento durante la crisis sanitaria del coronavirus, ha señalado que echa "de menos algo en lo que antes no reparaba, las relaciones sociales". Porque, asegura, es "incapaz de estar solo" y lo "pasa un poco regular". Por ello, ha recomendado a los espectadores "socializar todo lo posible con amigos y familia" de manera telemática.

Otros momentos destacados

Durante el programa, El Gran Wyoming también ha mandado un mensaje a Alemania y Holanda por su falta de solidaridad con España e Italia durante la crisis del COVID-19. "Es triste que ante una pandemia de esta envergadura se vuelva a establecer ese diálogo entre los países del norte y los del sur en el que parece que siempre son estos últimos los culpables de todo".

En otro programa, David y José, de Estopa, charlaron en este vídeo de El Intermedio con El Gran Wyoming sobre cómo están viviendo la cuarentena por el coronavirus. Los cantantes realizan a Wyoming una divertida pregunta sobre Aznar que deja descolocado al presentador.

Además, el presentador nos dejó un emotivo momento junto a Sandra Sabatés al iniciar el confinamiento decretado por el Gobierno. Y es que, la presentadora confesó que echaba de menos a Wyoming y "a todo el equipo".