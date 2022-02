Sandra Sabatés presenta la noticia de un escándalo medioambiental en el parlamento andaluz, que da luz verde al proyecto para legalizar regadíos en Doñana. Tras conocer la medida, Wyoming asombrado se pregunta: "¿Han dado luz verde?", porque para el presentador "es lo único verde que tiene esta medida". El proyecto se ha aprobado gracias a los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos y la abstención del PSOE.

Wyoming no entiende "por qué se ha aprobado una medida tan perjudicial". Además, no es el único que no entiende la medida, ya que cuenta con el rechazo de organismos internacionales. El presentador de El Intermedio asegura que "esta medida puede tener un fuerte impacto medioambiental". Puedes verlo en el vídeo principal.

El irónico análisis de Cristina Gallego sobre Juanma Moreno

"No es un ave, es la credibilidad política de Juanma Moreno alejándose a toda velocidad", destaca Cristina Gallego tras el escándalo medioambiental en Doñana. Puedes verlo en este vídeo.