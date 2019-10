La Federación Española de Fútbol propone que la sede de la próxima Supercopa de España se celebre en Arabia Saudí. En Falafel deportivo, Sandra Marrakech y El Gran Califa analizan la noticia.

La propuesta tiene además otras novedades que cambian radicalmente el torneo: por el clima se celebraría en enero, en vez de en agosto; y sería disputado por cuatro equipos diferentes, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia Club de Fútbol.

Esta decisión de la Federación Española no ha gustado a nadie principalmente por la situación que viven las mujeres en Arabia Saudí, donde prácticamente no tienen derechos: no pueden practicar ejercicio en lugares públicos, necesitan el permiso de un hombre para gestiones como casarse o firmar contratos, y tienen un código de vestimenta muy estricto. Además, en los estadios de fútbol solo pueden estar en zonas determinadas para las familias y separadas de los hombres.

"Vaya pisotón a los derechos de las mujeres. No sé allí, pero aquí eso es roja y expulsión", sentencia El Gran Wyoming.

Sandra Sabatés explica que la polémica ha empezado en la propia liga de fútbol. Javier Tebas, presidente de este organismo, ha amenazado con iniciar acciones legales contra la federación, alegando que "se piratea la señal y no les deja explotar sus derechos allí". "Lo que preocupa a Tebas son los derechos, pero solo los televisivos, los de la mujer no existen para él".

La UEFA también desaprueba la propuesta y recomienda a todos los clubes europeos que no jueguen partidos en los países en los que las mujeres tengan los accesos restrictivos a los estadios. Algo que llama la atención teniendo en cuenta que la FIFA ha decido celebrar la Copa Mundial del 2020 en Qatar, donde también se vulneran los derechos de las mujeres.

Esta decisión de llevar el torneo a Arabia Saudí, además, implica al Gobierno. Aunque ni la ministra portavoz en funciones ni el presidente del Gobierno en funciones se han pronunciado sobre el tema: "Desconozco lo que se está planteando", aseguraba Isabel Celaá.

