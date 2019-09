Con tanta cháchara, a veces se olvida lo importante: el silencio. Por eso Dani Mateo presenta 'Calladito estás más guapo', un espacio en el que El Intermedio repasa a los maestros de la charlatanearía, a los 'boca-chanclas'.

El 'Calladito estás más guapo' de hoy va para Xavi Hernádez. Parece que el futbolista no gana tantos títulos como con el Barça, pero sí muchos titulares.

En una entrevista, Xavi Hernández ha asegurado que el sistema político de Qatar funciona mejor que el de España: "Para Xavi una dictadura teocrática con un régimen monárquico absolutista funciona mejor que la democracia española", ha explicado Dani Mateo.

Algo que el colaborador de El Intermedio no niega, aunque quizás no sea así para las mujeres: "En Qatar no pueden viajar libremente, la violencia doméstica no es delito y cuando una mujer casada es violada y lo denuncia puede ser condenada por adulterio".

Pero, "salvando este detallito, el sistema de Qatar funciona mucho mejor que el de España", aunque, Xavi se ha dejado otro 'detallito': "Excepto si eres del colectivo LGTBI. En este país lo peor que le puede pasar a un gay es ser condenado a entre uno y tres años de cárcel y, si es musulmán, a pena de muerte".

Cosas que se pueden ir mejorando si no fuera por los inmigrantes: "Si trabajan en la construcción, el Gobierno puede dejar de pagarles cuando quiera, confiscarles el pasaporte y obligarles a trabjaar sin descanso nueve días a la semana".

Pero, a no ser que seas "mujer, homosexual o inmigrante trabajador de la construcción le sistema de Qatar funciona de maravilla", ha ironizado Dani Mateo, que ha apuntado a los privilegios de un colectivo: "Sobre todo para los exjugadores de fútbol millonarios".