El Gran Wyoming cree que la principal razón por la que una democracia y un cuerpo humano se parecen es porque son "máquinas diseñadas de forma casi perfecta" que pueden hacer frente a casi cualquier contratiempo.

La segunda reflexión del presentador, es que la democracia tiene cuerpos extraños a los que nos hemos acostumbrado, al igual que ocurre con algunos cuerpos de seres humanos que se tragan una cuchara y esta puede permanecer ahí durante años. Así, explica que la sociedad en general y los medios de comunicación en particular puede que estemos un poco anestesiados pero conviene recordar que las declaraciones de Mariano Rajoy y José María Aznar en la Audiencia nacional son las dos expresidentes del Gobierno testificando ante el juez porque su partido, presuntamente, se financió de manera irregular con donaciones de empresarios y sobresueldos del partido. "No es normal", aclara. Y acaba con una última conclusión: "No nos acostumbremos a lo excepcional".

Aznar, declarando con mascarilla

