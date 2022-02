Las elecciones en Castilla y León no han pasado desapercibidas para El Gran Wyoming que, con su particular sentido del humor, ha hecho un análisis de los resultados. Para ello ha usado como punto de partida el 'wishful thinking', o "pensamiento ilusorio", una forma de tomar decisiones en función del deseo y no en base a la realidad que lleva provocando catástrofes desde hace siglos, hasta el día de hoy: "Esto es lo que le ha pasado al Partido Popular, que adelantaron los comicios porque confiaban en obtener una mayoría absoluta, pero al final tendrán que cambiar un socio a la baja como Ciudadanos por uno al alza como VOX", señala el presentador de El Intermedio.

"La estrategia de Casado ha servido para demostrar que el pensamiento ilusorio no suele dar resultado", afirma el presentador de El Intermedio en su ya tradicional monólogo de apertura que se puede ver al completo en el vídeo sobre estas líneas.

La reacción de Wyoming al descubrir las horas que trabajaba Rivera

El exlíder de Ciudadanos anunció que dejaba la firma de abogados en la que trabajaba, pero se ha descubierto que querían echarle antes "por no pegar un palo al agua", como explica El Gran Wyoming en este vídeo de El Intermedio.