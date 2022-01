Las palabras de Alberto Garzón sobre las macrogranjas y su impacto medioambiental por la contaminación que produce han generado muchas críticas pero también debate. Lo cierto es que Bruselas llevó a España ante la justicia europea por la contaminación de nuestra ganadería y agricultura industriales, porque España no cumple con la normativa.

Sobre ello ha reflexionado El Gran Wyoming en El Intermedio, asumiendo que es un debate complicado pero no significa que no se deba abordar. "Se puede discutir si es el momento más adecuado y si es correcto lanzarlo en un medio extranjero y no en un Consejo de Ministros, pero es un debate urgente y necesario", reconoce el presentador.

Alberto Garzón se reafirma en sus palabras sobre las macrogranjas

En una entrevista en El Intermedio, el ministro de Consumo se ha mantenido firme a sus declaraciones y ha acusado al "lobby de las cárnicas" de crear "un bulo": "A partir de ahí, empezó la polémica sobre lo que no dije, pero de lo que dije estoy absolutamente convencido".