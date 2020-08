The very best of El Intermedio

No, el plátano no cura el coronavirus: desmontamos algunos de los bulos más sonados sobre el COVID-19

Que el plátano tiene una propiedad capaz de eliminar todos los restos del COVID-19 de nuestro cuerpo es un bulo que circula incluso en los supermercados. En este vídeo, El Intermedio desmiente algunas de las noticias falsas que circulan sobre el coronavirus.