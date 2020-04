El Gran Wyoming 'ha viajado en el tiempo', en concreto hasta el mes de septiembre, para comprobar qué ocurrirá cuando finalice la crisis sanitaria del coronavirus. Tras ello, ha explicado en El Intermedio qué ocurrirá en unos meses con los partidos políticos y las políticas económicas.

"He viajado al futuro y me he plantado en septiembre. Los partidos políticos están aprovechando para echarse en cara los unos a los otros la gestión del coronavirus, buscar responsabilidad y pedir dimisiones. Algo novedoso, ¿verdad?", ha señalado el presentador.

En cuanto a las políticas económicas, "los neoliberales, para solucionar la deuda pública, están aprovechando para decir que hay que quitar los impuestos o reducir muchos de ellos", ha destacado. "Muchos de ellos se han olvidado de que estos impuestos, a través de la recaudación, son los que hacen posible que la sanidad pública esté a la altura de su demanda".

Otros momentos destacados

El Gran Wyoming también reflexionó, en otro programa, sobre las noticias positivas que estamos pasando por alto estos días. Y es que, la contaminación "ha descendido muchísimo y la naturaleza vuelve a abrirse camino" y "los accidentes de tráfico han caído en picado".

En el monólogo de otro programa, el presentador de El Intermedio leyó los insultos que ha recibido en redes sociales y ha instado a aquellos que le critican a seguir haciéndolo: "No me importa que os expreséis, es liberador".

El Gran Wyoming también pidió a los políticos que se acuerden de los aplausos que están recibiendo los sanitarios en los Presupuestos: "Con los aplausos no se consiguen ni vacunas, ni profesionales. No hay que recortar en Sanidad".