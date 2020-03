La pandemia de coronavirus nos ha dejado (y está dejando) noticias terribles durante las últimas semanas. La cifra de afectados por el COVID-19, el confinamiento, la crisis económica posterior o la saturación sanitaria son claros efectos de esta situación.

Sin embargo, hasta en los momentos negativos, hay una parte positiva que cabe destacar para dejar espacio a la esperanza. Así, El Gran Wyoming, que asegura que se ha "levantado especialmente positivo", ha hecho un repaso de todas las cosas buenas que están ocurriendo en nuestro país.

La primera es que "la contaminación ha descendido muchísimo y la naturaleza vuelve a abrirse camino porque se está curando y está entrando en nuestras vidas", ha explicado. Y es que, con la reducción de la movilidad por el confinamiento han caído los niveles de CO2.

A consecuencia también del descenso de la movilidad, "han caído en picado los accidentes de tráfico", ha destacado el presentador de El Intermedio, que no se ha olvidado de señalar también la cantidad de pacientes de COVID-19 que se está curando y están recibiendo el alta médica.

"Mucha gente se está curando cada día y eso nos lleva a la bondad de la sanidad pública", ha señalado, al tiempo que ha animado a los espectadores a hacer una reflexión: "Imaginad qué hubiera pasado si no tuviéramos una sanidad pública tan potente. Me gustaría que esto se recordara, no solo ahora, sino también cuando todo pase. No solo nosotros, también los políticos que se encargan de elaborar los presupuestos".

Otros momentos destacados

En el monólogo del programa anterior, el presentador de El Intermedio leyó los insultos que ha recibido en redes sociales y ha instado a aquellos que le critican a seguir haciéndolo: "No me importa que os expreséis, es liberador".